Concert Ima Yemma Orchestra Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Havre

Le Havre

Concert Ima Yemma Orchestra

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Ima, Yemma… Maman, en hébreu et en arabe, les sons des mots sont si proches. Cet orchestre n’est pas composé de juifs ou de musulmans, mais d’artistes frères et sœurs qui rendent un vibrant hommage aux mères d’hier ou de demain. Le Ima-Yemma Orchestra vous propose une fête, de la danse, de la musique du monde entier… Klezmer et Guez-mer, arabe, ashkénaze, chaabi, yiddish, gnawa, tzigane, sépharade, africaine… peu importe. Juste un orchestre, celui de la sono mondiale. Cette intense énergie commune est portée par notre soif de joie, de groove, de danse, de rencontre, et surtout de fête.

Réservation obligatoire .

Rue du 329ème Régiment d’Infanterie Le Tetris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 00 38

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English : Concert Ima Yemma Orchestra

L’événement Concert Ima Yemma Orchestra Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie