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Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse Restaurant la Parenthèse Limanton

samedi 11 juillet 2026 · Restaurant la Parenthèse · Limanton

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Restaurant la Parenthèse
Adresse
135 rue de la Scierie, Port de Panneçot
Ville
58290 Limanton
Département
Nièvre
Tarif

Limanton

Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse

Restaurant la Parenthèse 135 rue de la Scierie, Port de Panneçot Limanton Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Le restaurant la Parenthèse organise un concert pour son inauguration. Au programme musique des Îles avec Coco Charrette. À partir de 16h au 135 rue de la Scierie, port de Panneçot à Limanton. Pour fêter l’ouverture, un verre de punch vous sera offert. Contact laparenthèse58@gmail.com   .

Restaurant la Parenthèse 135 rue de la Scierie, Port de Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   laparenthese58@gmail.com

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English :

L’événement Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse Limanton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan

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