Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse Restaurant la Parenthèse Limanton

Informations pratiques

Limanton

Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse

Restaurant la Parenthèse 135 rue de la Scierie, Port de Panneçot Limanton Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le restaurant la Parenthèse organise un concert pour son inauguration. Au programme musique des Îles avec Coco Charrette. À partir de 16h au 135 rue de la Scierie, port de Panneçot à Limanton. Pour fêter l’ouverture, un verre de punch vous sera offert. Contact laparenthèse58@gmail.com .

Restaurant la Parenthèse 135 rue de la Scierie, Port de Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté laparenthese58@gmail.com

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English :

L’événement Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse Limanton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan