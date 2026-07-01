Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse Restaurant la Parenthèse Limanton
samedi 11 juillet 2026 · Restaurant la Parenthèse · Limanton
Informations pratiques
Limanton
Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse
Restaurant la Parenthèse 135 rue de la Scierie, Port de Panneçot Limanton Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le restaurant la Parenthèse organise un concert pour son inauguration. Au programme musique des Îles avec Coco Charrette. À partir de 16h au 135 rue de la Scierie, port de Panneçot à Limanton. Pour fêter l’ouverture, un verre de punch vous sera offert. Contact laparenthèse58@gmail.com .
Restaurant la Parenthèse 135 rue de la Scierie, Port de Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté laparenthese58@gmail.com
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English :
L’événement Concert Inauguration du restaurant La Parenthèse Limanton a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Rives du Morvan
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