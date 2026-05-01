Saint-Maurice-de-Lignon

Concert inter chorales

salle des fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

12 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert inter chorales avec la chorale LA MARILOU dirigée par Kévin Paillet, accueillant 3 chorales Vocal song de MONISTROL, Si l’on chantait d’UNIEUX et Ensemble vocal d’AUREC.

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salle des fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 52 52 38

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English :

Concert inter chorales with the LA MARILOU choir directed by Kévin Paillet, welcoming 3 choirs: Vocal song de MONISTROL, Si l’on chantait d’UNIEUX and Ensemble vocal d’AUREC.

L’événement Concert inter chorales Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire