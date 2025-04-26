Concert intimiste d’Elsa Massol La Paillote des Lucettes La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire dimanche 16 août 2026.

Mauges-sur-Loire

Concert intimiste d’Elsa Massol La Paillote des Lucettes

La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Laissez-vous charmer par une voix envoûtante lors d’un doux moment musical au fil de l’eau.

Pour illuminer ce week-end d’août, la Paillote accueille l’artiste Elsa Massol pour un concert live. Ses mélodies douces résonneront en parfaite harmonie avec le cadre naturel de la Loire. Une atmosphère relaxante, idéale pour déconnecter autour d’un verre de vin coup de cœur.

Niché en bord de fleuve à Montjean-sur-Loire, la Paillote des Lucettes est une guinguette à l’esprit de vacances. Avec ses salons de jardin décontractés et sa vue panoramique sur la Loire, c’est la halte idéale pour se détendre. Située le long de La Loire à Vélo, la guinguette propose un parking dédié avec cadenas pour les cyclistes. Côté papilles, l’ambiance est au partage cocktails frais, vins coups de cœur, planches mixtes, burgers généreux, grillades à la plancha et douceurs sucrées composent une carte simple et authentique. .

La Paillote des Lucettes 30 Quai des Mariniers Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 18 45 66 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let yourself be charmed by an enchanting voice during a sweet musical moment along the water.

L’événement Concert intimiste d’Elsa Massol La Paillote des Lucettes Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges