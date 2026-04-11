Spectacle d’improvisation avec La Tournée des Duchesses à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle d’improvisation avec La Tournée des Duchesses à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16 19:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Terminez le week-end dans la bonne humeur avec une performance d’improvisation théâtrale nantaise au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air installée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, continue d’animer ses fins de week-end sous les arbres. Ce site ombragé, halte idéale sur le parcours de La Loire à Vélo, s’impose au fil de la saison comme un joli spot pour le théâtre d’improvisation dans l’Ouest. En accueillant de nombreuses troupes venues de toute la France pour des spectacles en participation libre (au chapeau), l’établissement cultive une ambiance artistique simple et accessible.

Pour ce rendez-vous dominical, la scène accueille la troupe La Tournée des Duchesses , venue de Nantes. Les comédiennes relèveront le défi de créer des histoires instantanées sous les yeux des spectateurs. Pendant que le public profite des reparties de la troupe et des boissons locales, le parc à gosses reste ouvert avec ses jeux et ses tracteurs pour le bonheur des plus jeunes.

Dès 18h, le foodtruck Tonton Pâte s’installe sur la base nautique pour proposer ses savoureux panozzos. Ce service vient enrichir l’offre habituelle de planches apéritives de la guinguette, offrant une formule parfaite pour prolonger la soirée de manière conviviale au bord de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

End the weekend in high spirits with a performance of Nantes theatrical improvisation on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle d’improvisation avec La Tournée des Duchesses à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges