ITIVEMU ITinéraire VÉlo MUsique à Montjean-sur-Loire 8 rue de l’aumônerie Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

ITIVEMU ITinéraire VÉlo MUsique à Montjean-sur-Loire

8 rue de l’aumônerie 23 HZ Bar Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:00:00

fin : 2026-08-17 20:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Profitez d’un concert intimiste avec Pamphile et son accordéon, lors de l’étape musicale d’ITIVEMU à La Cabane Drainoise.

Laissez-vous porter par l’ambiance chaleureuse d’une soirée où les voix se mêlent aux rires et aux accords d’un accordéon. À La Cabane Drainoise, à Drain, dans les Mauges, faites une halte musicale originale lors d’ITIVEMU, un itinéraire à vélo où chaque étape se transforme en moment de partage. Que vous soyez chanteur passionné ou simplement curieux de vivre une soirée différente, cette escale promet une expérience conviviale et authentique.

Profitez d’un moment convivial pour une étape idéale sur votre découverte des bords de Loire et des itinéraires cyclables des Mauges.

Cette troisième édition d’ITIVEMU ( ITinéraire VÉlo MUsique ) est organisée par l’association Ton sur Ton, qui invite les participants à cheminer de Nantes à Mayenne, du 15 au 23 août, aux côtés du musicien Pamphile et de son accordéon. Le 17 août, l’itinéraire fait étape à Montjean-sur-Loire pour un karaoké live ouvert à tous. Chacun peut interpréter la chanson de son choix parmi de nombreux titres proposés, avec les paroles affichées et un accompagnement musical en direct. Plus qu’un simple karaoké, c’est une rencontre entre habitants, cyclotouristes, musiciens et visiteurs dans un lieu vivant et accueillant des Mauges.

Restauration possible sur place.

Retrouvez toutes les prochaines dates d’ITIVEMU

Parc de loisir du lac de Maine à Angers

18 Aout de 17h30 à 19h00

Gratuit

La guinguette du lion Baracrep, 49220 Le-Lion-d’Angers

Jazz

19 Aout de 19h00 à 21h00

Participation libre.

La guinguette du bac rue du Port, 53200 Ménil

20 Aout de 19h à 20h et de 21h à 22h

Gratuit

Les Halles, 13 place du 11 Novembre 53000 Laval

21 Aout à partir de 19h

Gratuit

Halte fluviale Montgiroux Bas Hambert, 53470 Martigné-Sur-Mayenne

22 Aout, de 17h00 à 19h00

Participation libre. .

8 rue de l’aumônerie 23 HZ Bar Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire itivemu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an intimate concert with Pamphile and his accordion during ITIVEMU’s musical stop at La Cabane Drainoise.

L’événement ITIVEMU ITinéraire VÉlo MUsique à Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-03 par Pôle Tourisme ôsezMauges