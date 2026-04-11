Spectacle de magie avec Fab’ le Magique à la Drain’Guette La Drain’guette Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Spectacle de magie avec Fab’ le Magique à la Drain’Guette

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15 21:30:00

Date(s) :

2026-08-15

Laissez-vous émerveiller par une soirée pleine de mystère et d’illusions pour les petits et les grands au bord de l’Èvre.

La Drain’Guette, votre guinguette de plein air nichée sur la base nautique de Notre-Dame-du-Marillais, diversifie les plaisirs sous ses grands arbres. Ce cadre naturel et ombragé, bien connu des cyclistes de La Loire à Vélo, s’ouvre ce soir au monde de l’illusion. Proposé en participation libre (au chapeau), ce spectacle familial est une invitation à partager un moment de déconnexion et de surprise en plein cœur des Mauges.

Pour ce rendez-vous estival, la scène accueille l’illusionniste Fab’ le Magique . Entre tours de passe-passe, manipulations et touches d’humour, le magicien transportera le public dans son univers mystérieux. Les familles sont évidemment les bienvenues avant ou après le show, les plus jeunes peuvent profiter pleinement du parc à gosses avec ses jeux et ses tracteurs pour s’amuser en toute liberté.

Dès le début de soirée, le voyage s’invite aussi dans les assiettes grâce au foodtruck Le Cabanon Vert , qui s’installe sur place pour proposer ses savoureux plats marocains. Cette offre gourmande vient compléter la carte habituelle de la guinguette, composée de boissons locales et de planches apéritives, idéale pour passer une belle soirée au fil de l’eau. .

La Drain’guette D751 Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 36 79 74

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English :

Let yourself be enchanted by an evening full of mystery and illusions for young and old on the banks of the river Èvre.

L’événement Spectacle de magie avec Fab’ le Magique à la Drain’Guette Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges