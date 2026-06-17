Initiation à la pêche Je pêche mes premiers poissons à La Chappelle Saint Florent Mauges-sur-Loire mardi 18 août 2026.

Mauges-sur-Loire

Initiation à la pêche Je pêche mes premiers poissons à La Chappelle Saint Florent

La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 16:30:00

Date(s) :

2026-08-18

La Fédération de Maine-et-Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique vous propose un programme d’animations autour de la pêche et de la nature à l’occasion des grandes vacances d’été 2026.

Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !

Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.

Tout est inclus ! Le matériel de pêche et le droit de pêche sont fournis.

L’animation est encadrée par des animateurs de la Fédération ou par des guides de pêche professionnels .

La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 01 55 secretariat@fedepeche49.fr

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English :

The Maine-et-Loire Federation for Fishing and the Protection of the Aquatic Environment is offering a program of activities centered on fishing and nature during the 2026 summer vacation.

L’événement Initiation à la pêche Je pêche mes premiers poissons à La Chappelle Saint Florent Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges