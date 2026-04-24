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Concert Irmãos Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Irmãos Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Irmãos Bar associatif L’Ecurie Genêts vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Bar associatif L'Ecurie

Adresse : 20 route du Bec d'Andaine

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Genêts

Concert Irmãos

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01 23:30:00

Date(s) :
2026-05-01

Dîner-concert avec Irmãos, folk-word music ; Camille Dumont chant, flûte traversière et Paul Dumont chant, guitare. Dîner à partir de 19h et concert à 21h.
Réservation conseillée.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 07 74 18 91  assolecurie@gmail.com

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English : Concert Irmãos

L’événement Concert Irmãos Genêts a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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