Concert Les Marie-Jeanne Bar associatif L’Ecurie Genêts
Concert Les Marie-Jeanne Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 26 avril 2026.
Genêts
Concert Les Marie-Jeanne
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concert avec Les Marie-Jeanne, polyphonies chants du monde. .
Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 98 77 29 71 assolecurie@gmail.com
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English : Concert Les Marie-Jeanne
L’événement Concert Les Marie-Jeanne Genêts a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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