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Concert Les Marie-Jeanne Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Les Marie-Jeanne Bar associatif L’Ecurie Genêts

Concert Les Marie-Jeanne Bar associatif L’Ecurie Genêts dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Bar associatif L'Ecurie

Adresse : 20 route du Bec d'Andaine

Ville : 50530 Genêts

Département : Manche

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Genêts

Concert Les Marie-Jeanne

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Concert avec Les Marie-Jeanne, polyphonies chants du monde.   .

Bar associatif L’Ecurie 20 route du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie +33 6 98 77 29 71  assolecurie@gmail.com

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English : Concert Les Marie-Jeanne

L’événement Concert Les Marie-Jeanne Genêts a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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