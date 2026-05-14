Concert Isa Ame Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Isa Ame

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Isa Ame (duo) est une chanteuse guitariste, auteure, compositrice, interprète. Elle propose de nous balader entre ses compositions et des reprises revues à sa sauce dans un style chanson française pop folk rock blues . .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English :

L’événement Concert Isa Ame Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine