Concert IT IT ANITA + KrashKarma + Send Me Love Letters Cité de la Musique Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Concert IT IT ANITA + KrashKarma + Send Me Love Letters

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

enfants de moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

La Cordo fête ses 20 ans et célèbre cette anniversaire à travers plusieurs évènements qui soulignent l’attachement porté aux artistes, aux partenaires à travers des propositions qui croisent musique et enjeux de société.

.

Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert IT IT ANITA + KrashKarma + Send Me Love Letters

La Cordo is celebrating its 20th anniversary with a series of events that highlight its commitment to artists and partners through initiatives that blend music with social issues.

L’événement Concert IT IT ANITA + KrashKarma + Send Me Love Letters Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme