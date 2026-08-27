Concert IT IT ANITA + KrashKarma + Send Me Love Letters Cité de la Musique Romans-sur-Isère
vendredi 2 octobre 2026 · Cité de la Musique · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Concert IT IT ANITA + KrashKarma + Send Me Love Letters
Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
enfants de moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
La Cordo fête ses 20 ans et célèbre cette anniversaire à travers plusieurs évènements qui soulignent l’attachement porté aux artistes, aux partenaires à travers des propositions qui croisent musique et enjeux de société.
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Cité de la Musique 3, Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com
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English : Concert IT IT ANITA + KrashKarma + Send Me Love Letters
La Cordo is celebrating its 20th anniversary with a series of events that highlight its commitment to artists and partners through initiatives that blend music with social issues.
L’événement Concert IT IT ANITA + KrashKarma + Send Me Love Letters Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-27 par Valence Romans Tourisme
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