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Concert Izouba Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Izouba Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Izouba Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 18 décembre 2026.

Lieu : Le Coupe Gorge

Adresse : 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 18 décembre 2026

Fin : vendredi 18 décembre 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Concert Izouba

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 21:00:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

Izouba, groupe de Blues africain, Groove Afro-Acoustik original. Suite à leurs pérégrinations en terres africaines, les membres du groupe Izuba ont mis au point un répertoire de chansons françaises aux sur un fond de Blues teinté de soleil, véritable invitation au voyage, avec Thomas (guitare/chant, Alex (harmonica/chœurs) et Bruce (cajon/chœurs).   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

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English : Concert Izouba

L’événement Concert Izouba Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine

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