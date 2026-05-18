Concert Izouba Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Izouba Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 18 décembre 2026.
Parthenay
Concert Izouba
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 21:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Izouba, groupe de Blues africain, Groove Afro-Acoustik original. Suite à leurs pérégrinations en terres africaines, les membres du groupe Izuba ont mis au point un répertoire de chansons françaises aux sur un fond de Blues teinté de soleil, véritable invitation au voyage, avec Thomas (guitare/chant, Alex (harmonica/chœurs) et Bruce (cajon/chœurs). .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English : Concert Izouba
L’événement Concert Izouba Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine
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