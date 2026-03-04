Concert Janeiro Blue, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Concert Janeiro Blue Vendredi 6 mars, 18h00 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Tout public

Début : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T18:00:00+01:00 – 2026-03-06T19:00:00+01:00

Janeiro Blue, c’est avant tout une belle aventure musicale entre amis, une fusion de styles et d’influences, portée par une énergie communicative et un amour du live !

Leur répertoire ? Un voyage éclectique à travers les époques et les genres : d’Amy Winehouse à Radiohead, en passant par Eric Clapton et Jimi Hendrix. Des reprises revisitées avec leur propre touche, oscillant entre rock, blues et pop, pour des moments live remplis d’émotions et de bonnes vibrations. Janeiro Blue vous emmène dans son univers musical avec passion et authenticité.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 16 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médiathèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Horaires Ludothèque

Mardi : 16h30 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 11h00

Vendredi : 16h30 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice/Janeiro Blue