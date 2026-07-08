Concert Janua, échos du dernier Schisme, Ensemble Irini Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Janua, échos du dernier Schisme, Ensemble Irini

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 Rue de la Citadelle Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-01-27 20:00:00

fin : 2027-01-27 21:00:00

Date(s) :

2027-01-27

L’Ensemble Irini nous invite à une expérience hors du commun.

Le motet Nuper rosarum flores de Guillaume Dufay est rarissime et pourtant quelle grandeur dans ce chef-d’œuvre écrit pour l’achèvement du célèbre dôme de la Cathédrale de Florence ! Avec Janua, la cheffe Lila Hajosi réconcilie les deux églises du quinzième siècle d’un côté, l’Occident catholique, avec les grandes polyphonies franco-flamandes, de l’autre l’Orient orthodoxe, avec les longues lignes du chant byzantin. De Manuel Doukas Chrysaphes, O Theos, Ilthosan Ethni est une sublime lamentation écrite juste après la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Deux magnifiques univers sonores, deux visions du sacré réunies ici à la manière d’un trait d’union. Les neufs voix d’Irini accompagnées de trompettes et sacqueboutes procurent un envoûtement incomparable.Tout public

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Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 Rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

The Irini Ensemble invites us to an extraordinary experience.

Guillaume Dufay’s motet *Nuper rosarum flores* is extremely rare, yet what grandeur is found in this masterpiece, composed to mark the completion of the famous dome of Florence Cathedral! With *Janua*, conductor Lila Hajosi reconciles the two churches of the fifteenth century: on the one hand, the Catholic West, with its great Franco-Flemish polyphonies; on the other, the Orthodox East, with the long lines of Byzantine chant. By Manuel Doukas Chrysaphes, *O Theos, Ilthosan Ethni* is a sublime lament written shortly after the Ottoman conquest of Constantinople in 1453. Two magnificent soundscapes, two visions of the sacred, are brought together here as if by a hyphen. Irini’s nine voices, accompanied by trumpets and sackbuts, create an incomparable sense of enchantment.

L’événement Concert Janua, échos du dernier Schisme, Ensemble Irini Metz a été mis à jour le 2026-06-30 par AGENCE INSPIRE METZ