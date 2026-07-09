UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Concert Jardins d’Aspahan par Le Concert Impromptu Le Pavillon de la Sirène Paris

samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concert Jardins d’Aspahan par Le Concert Impromptu Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris

Fascinés par l’Orient – ses contes, ses parfums et sortilèges – les compositeurs de tout temps créent dans cette inspiration envoûtante et puissante.

En 2025, Golfam Khayam, jeune compositrice de Téhéran, écrit pour Le Concert impromptu 4 Chevelures persanes, portraits musicaux d’héroïnes du Livre des Rois de Ferdowsi.

Les 4 moments musicaux sont sertis par les pépites signées Mozart, Boieldieu ou Saint-Saëns.

Le programme s’entend donc comme un récit épique où dialoguent orientalisme et musique persane authentique : un conte sans paroles appelant l’infini des Mille et une Nuits et leurs évocations fantasmatiques.

Fascination pour l’Orient : Golfam Khayam compose 4 Chevelures persanes, portraits d’héroïnes. Un récit épique qui associe Mozart, Boieldieu, Saint‑Saëns et l’imaginaire des Mille et une Nuits.
Le samedi 19 septembre 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:30:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


Afficher la carte du lieu Le Pavillon de la Sirène et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)