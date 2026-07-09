Concert Jardins d’Aspahan par Le Concert Impromptu Le Pavillon de la Sirène Paris
samedi 19 septembre 2026 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Fascinés par l’Orient – ses contes, ses parfums et sortilèges – les compositeurs de tout temps créent dans cette inspiration envoûtante et puissante.
En 2025, Golfam Khayam, jeune compositrice de Téhéran, écrit pour Le Concert impromptu 4 Chevelures persanes, portraits musicaux d’héroïnes du Livre des Rois de Ferdowsi.
Les 4 moments musicaux sont sertis par les pépites signées Mozart, Boieldieu ou Saint-Saëns.
Le programme s’entend donc comme un récit épique où dialoguent orientalisme et musique persane authentique : un conte sans paroles appelant l’infini des Mille et une Nuits et leurs évocations fantasmatiques.
Fascination pour l’Orient : Golfam Khayam compose 4 Chevelures persanes, portraits d’héroïnes. Un récit épique qui associe Mozart, Boieldieu, Saint‑Saëns et l’imaginaire des Mille et une Nuits.
Le samedi 19 septembre 2026
de 20h00 à 21h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-19T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-19T20:00:00+02:00_2026-09-19T21:30:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
Afficher la carte du lieu Le Pavillon de la Sirène et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Japan Expo Paris Parc des expositions Villepinte 9 juillet 2026
- Barbès Cello Club, stage de violoncelle Lavoir Moderne Parisien Paris 9 juillet 2026
- Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux – NIVEAU 1 Maison Paris Nature Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque Louise Michel au Square casque d’Or ! Jardin Casque-d’Or Paris 9 juillet 2026
- La bibliothèque au square des Batignolles BHLM 2026 Square des Batignolles PARIS 9 juillet 2026