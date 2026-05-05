Concert jazz et musiques actuelle rencontre inter-établissements conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Concert jazz et musiques actuelle rencontre inter-établissements

conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Un concert jazz et musiques actuelles, sous le signe de la rencontre et du partage musical, où les élèves du conservatoire de Montélimar-Agglomération invitent des élèves issus d’autres établissements d’enseignement artistique de la Drôme !

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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

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English :

A jazz and contemporary music concert, where students from the Montélimar-Agglomération conservatory invite students from other artistic establishments in the Drôme!

L’événement Concert jazz et musiques actuelle rencontre inter-établissements Montélimar a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération