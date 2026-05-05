Concert jazz et musiques actuelle rencontre inter-établissements conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Concert jazz et musiques actuelle rencontre inter-établissements conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar mercredi 3 juin 2026.
Montélimar
Concert jazz et musiques actuelle rencontre inter-établissements
conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 20:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Un concert jazz et musiques actuelles, sous le signe de la rencontre et du partage musical, où les élèves du conservatoire de Montélimar-Agglomération invitent des élèves issus d’autres établissements d’enseignement artistique de la Drôme !
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conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
A jazz and contemporary music concert, where students from the Montélimar-Agglomération conservatory invite students from other artistic establishments in the Drôme!
L’événement Concert jazz et musiques actuelle rencontre inter-établissements Montélimar a été mis à jour le 2026-04-28 par Montélimar Tourisme Agglomération
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