Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Place du Temple Montélimar
Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Place du Temple Montélimar mercredi 6 mai 2026.
Montélimar
Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-06
La Princesse, l’ogre et la fourmi
42 min.
à partir de 3 ans
Réalisé par Édouard Nazarov
Russie animation
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The Princess, the Ogre and the Ant
42 min.
from 3 years
Directed by Édouard Nazarov
Russia animation
L’événement Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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