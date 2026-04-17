Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Place du Temple Montélimar

Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Place du Temple Montélimar mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Place du Temple

Adresse : Cinéma Les Templiers

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Montélimar

Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-19

Date(s) :
2026-05-06

La Princesse, l’ogre et la fourmi
42 min.

à partir de 3 ans

Réalisé par Édouard Nazarov
Russie animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Princess, the Ogre and the Ant
42 min.

from 3 years

Directed by Édouard Nazarov
Russia animation

L’événement Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)