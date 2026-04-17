Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-06

La Princesse, l’ogre et la fourmi

42 min.



à partir de 3 ans



Réalisé par Édouard Nazarov

Russie animation

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The Princess, the Ogre and the Ant

42 min.



from 3 years



Directed by Édouard Nazarov

Russia animation

L’événement Cinéma La Princesse, l’ogre et la fourmi Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération