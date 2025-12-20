Spectacle de Pietragalla Barbara avenue du 14 juillet 1789 Montélimar

Spectacle de Pietragalla Barbara

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar Drôme

Tarif : 37 – 37 – 67 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 20:30:00

fin : 2026-05-05 22:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Marie-Claude Pietragalla, danseuse et chorégraphe, se transforme sur scène pour incarner la mythique Barbara. Elle devient l’écho vivant de la chanteuse, plongeant le public dans l’univers poétique et empreint de mélancolie de l’artiste.

avenue du 14 juillet 1789 Palais des Congrès Charles Aznavour Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 79 20 palaisdescongres@montelimar-agglo.fr

English :

Dancer-choreographer Marie-Claude Pietragalla transforms herself on stage to embody the legendary Barbara. She becomes a living echo of the singer, immersing the audience in her melancholy, poetic universe.

