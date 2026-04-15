Exposition Panorama Place Emile Loubet Montélimar

Montélimar

Exposition Panorama

Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05

L’exposition Panorama retrace plusieurs dizaines d’années de pratiques picturales à l’huile et à l’aquarelle avec pour motif le paysage. La couleur est le premier élément qui saute aux yeux, attachant le regard au premier plan.

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Place Emile Loubet Hôtel de Ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr

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English :

The Panorama exhibition retraces decades of pictorial practice in oil and watercolor, with landscape as the motif. Color is the first element that catches the eye, drawing the eye to the foreground.

L’événement Exposition Panorama Montélimar a été mis à jour le 2026-04-15 par Montélimar Tourisme Agglomération