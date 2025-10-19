Concert Jazz In Loc Loctudy

Manoir de Kervereguen Loctudy Finistère

Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

2026-08-06

Aurélien Lehmann présentera son tout nouveau spectacle, une comédie musicale endiablée qui traverse les années folles de Paris à Harlem aux rythmes de Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Cole Porter, George Gershwin ou encore Count Basie.   .

Manoir de Kervereguen Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99 

