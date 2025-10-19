Concert Jazz In Loc Loctudy
jeudi 6 août 2026
Concert Jazz In Loc
Manoir de Kervereguen Loctudy Finistère
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
2026-08-06
Aurélien Lehmann présentera son tout nouveau spectacle, une comédie musicale endiablée qui traverse les années folles de Paris à Harlem aux rythmes de Jelly Roll Morton, Duke Ellington, Cole Porter, George Gershwin ou encore Count Basie. .
Manoir de Kervereguen Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
