Concert Jazz In Loc Manoir de Moor Braz Loctudy
Concert Jazz In Loc Manoir de Moor Braz Loctudy vendredi 7 août 2026.
Concert Jazz In Loc
Manoir de Moor Braz 21 Rue du Phare Loctudy Finistère
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
2026-08-07
Émilie Hédou et le Soul Serenade, c’est un formidable bain d’optimisme et de fraîcheur qui revisiteront les grands classiques de la Soul et du Rhythm & Blues (Otis Redding, Aretha Franklin, Sam Cooke…) pour une soirée de ferveur et de joie partagée dans ce lieu magique. .
Manoir de Moor Braz 21 Rue du Phare Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
English : Concert Jazz In Loc
