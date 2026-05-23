Concert jazz : Nina Simone Bibliothèque Drouot Paris

C’est avec un immense plaisir que nous accueillerons des élèves vocalistes et guitaristes du conservatoire du 9ème arrondissement. Ce concert durera 45 minutes et sera agrémenté d’une petite biographie de 15 minutes sur cette talentueuse artiste. Ils seront encadrés par leurs professeurs Carole Hémard et Stéphane Audard.

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Les élèves du Conservatoire Nadia et Lili Boulanger vont vous interpréter quelques morceaux de cette grande artiste américaine.

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T19:00:00+02:00_2026-06-05T20:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-drouot-1719 +33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr



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