Concert Jazz Rotary 2026 quai Louis Prunier La Rochelle

La Rochelle

Concert Jazz Rotary 2026

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Le Rotary Club La Rochelle Atlantique organise un concert jazz à l’Espace Encan.

.

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rotary Club La Rochelle Atlantique organizes a jazz concert at the Espace Encan.

L’événement Concert Jazz Rotary 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle