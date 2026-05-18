Concert Jazz Rotary 2026 quai Louis Prunier La Rochelle
Concert Jazz Rotary 2026 quai Louis Prunier La Rochelle vendredi 16 octobre 2026.
La Rochelle
Concert Jazz Rotary 2026
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Le Rotary Club La Rochelle Atlantique organise un concert jazz à l’Espace Encan.
.
quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Rotary Club La Rochelle Atlantique organizes a jazz concert at the Espace Encan.
L’événement Concert Jazz Rotary 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Visite guidée Le musée de la Résidence des Indes avec son conservateur Nuit Européenne des Musées La Résidence des Indes La Rochelle 23 mai 2026
- BABY BERSERK ANGINE DE POITRINE LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle 23 mai 2026
- FARID CHAMEKH COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 23 mai 2026
- Animation Atelier Comme un mareyeur Port de pêche La Rochelle 23 mai 2026
- Animation Fête des plantes avenue du Fort Louis La Rochelle 23 mai 2026