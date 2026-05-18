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Concert Jazz Rotary 2026 quai Louis Prunier La Rochelle

Concert Jazz Rotary 2026 quai Louis Prunier La Rochelle vendredi 16 octobre 2026.

Lieu : quai Louis Prunier

Adresse : Espace Encan

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 16 octobre 2026

Fin : vendredi 16 octobre 2026

Tarif :

La Rochelle

Concert Jazz Rotary 2026

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Le Rotary Club La Rochelle Atlantique organise un concert jazz à l’Espace Encan.
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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

The Rotary Club La Rochelle Atlantique organizes a jazz concert at the Espace Encan.

L’événement Concert Jazz Rotary 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle

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