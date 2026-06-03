Saint-Marc-à-Loubaud

Concert Jazz

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert de Jazz dans le cadre bucolique des pierres fades au village de Chertrain. .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 50 82

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English : Concert Jazz

L’événement Concert Jazz Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin