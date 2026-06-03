Concert Jazz Saint-Marc-à-Loubaud
Concert Jazz Saint-Marc-à-Loubaud samedi 11 juillet 2026.
Saint-Marc-à-Loubaud
Concert Jazz
Saint-Marc-à-Loubaud Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert de Jazz dans le cadre bucolique des pierres fades au village de Chertrain. .
Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 50 82
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English : Concert Jazz
L’événement Concert Jazz Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin
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