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Concert Jazz Saint-Marc-à-Loubaud

Concert Jazz Saint-Marc-à-Loubaud

Concert Jazz Saint-Marc-à-Loubaud samedi 11 juillet 2026.

Ville : 23460 Saint-Marc-à-Loubaud

Département : Creuse

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Saint-Marc-à-Loubaud

Concert Jazz

Saint-Marc-à-Loubaud Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concert de Jazz dans le cadre bucolique des pierres fades au village de Chertrain.   .

Saint-Marc-à-Loubaud 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 50 82 

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English : Concert Jazz

L’événement Concert Jazz Saint-Marc-à-Loubaud a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Aubusson-Felletin

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