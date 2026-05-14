Concert jazz soul Mainlie Karma Bagnoles de l’Orne Normandie

Bagnoles de l’Orne Normandie

Concert jazz soul Mainlie Karma

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Les Clés de Bagnoles, un festival de musique éclectique

Chaque dimanche, place à la découverte musicale…

Le Festival Les Clés de Bagnoles accueille des artistes et groupes régionaux voire nationaux pour le plus grand bonheur d’un public pas forcément habitué aux différents styles musicaux programmés.

Le tout donne une programmation très éclectique qui mélange les genres et influences musicales dans un esprit convivial et festif, provoquant quelques courants d’arts…

Les Clés de Bagnoles, est un festival très singulier et tout au pluriel, aventureux, bruissant de bruits et bruyant de sons, différent dans l’échelle de sa proposition thématique comme dans sa gratuité et son désir de se donner en plein air et à ciel ouvert.

Ouvert sur le monde …

dimanche 12 juillet Mainlie Karma

MAINLIE KARMA SOUL JAZZ

De la néo chanson française à voir absolument sur scène, tellement c’est une bombe humaine !

C’est un rayon de soleil cette super Nana. Elle irradie sur scène, à fleur de peau, en cœur sensible, entre rires, sourires, mélancolie et chagrins, toute la palette est là avec son accordéon et sa voix.

Son nouvel album J’suis pas une rockstar prend désormais une dimension plus chanson française cuisinée à la sauce pop rock avec l’arrivée de son nouveau batteur Nicolas Courret (Eiffel, Laetitia Shériff), également réalisateur artistique de ce dernier.

En trio, Ludovic Hellet, contrebassiste hors pair et original, ajoute des rondeurs et de la chaleur à sa chanson française néo, rétro et protéiforme. D’un esprit guinguette à l’accordéon, le trio pousse vers les musiques actuelles urbaines, avec même des rythmiques hip hop de bon aloi et une énergie définitivement rock. La Jolie rousse piquante n’est pas une Yvette Horner ni une Édith Piaf moderne et vivante, mais plutôt une Mano Solo version rousse, une Renaud version 2.0., on pense au groupe Java s’accouplant avec Yves Jamait, à Suprême NTM jammant avec Zaz’…

Partout où elle passe les petits cœurs trépassent et ça fonctionne sur tout public et tout âge… Cette nana c’est une bête de scène tonique et sensible… à ne pas manquer, elle va tout casser… .

Square de contade René Jambon Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@signebocage.fr

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English : Concert jazz soul Mainlie Karma

L’événement Concert jazz soul Mainlie Karma Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-05-14 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne