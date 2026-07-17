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Concert Jean-Paul Pujol, Espace JOB, Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · Espace JOB · Toulouse

Concert Jean-Paul Pujol, Espace JOB, Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Espace JOB
Adresse
105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France
Ville
31200 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Sans réservation. Participation libre.

Concert Jean-Paul Pujol Samedi 19 septembre, 18h00 Espace JOB Haute-Garonne

Sans réservation. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Concert de Jean-Paul Pujol autour de la chanson française originale, samedi à 18h.
Participation libre au chapeau.

Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.
Concert Jean-Paul Pujol, chanson française originale samedi à 18h (participation libre au chapeau)

©jpPujol

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