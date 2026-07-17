Concert Jean-Paul Pujol, Espace JOB, Toulouse

Informations pratiques

Concert Jean-Paul Pujol Samedi 19 septembre, 18h00 Espace JOB Haute-Garonne

Sans réservation. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Concert de Jean-Paul Pujol autour de la chanson française originale, samedi à 18h.

Participation libre au chapeau.

Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.

Concert Jean-Paul Pujol, chanson française originale samedi à 18h (participation libre au chapeau)

©jpPujol