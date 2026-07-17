Concert Jean-Paul Pujol, Espace JOB, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Espace JOB · Toulouse
Informations pratiques
Concert Jean-Paul Pujol Samedi 19 septembre, 18h00 Espace JOB Haute-Garonne
Sans réservation. Participation libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Concert de Jean-Paul Pujol autour de la chanson française originale, samedi à 18h.
Participation libre au chapeau.
Espace JOB 105 Route de Blagnac, 31200 Toulouse, France Toulouse 31200 Sept-Deniers / Ginestous / Lalande Haute-Garonne Occitanie 0531229872 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-espace-job La salle de spectacles propose une programmation pluridisciplinaire ouverte à tous les publics. Métro : ligne B – station Compans-Caffarelli. Bus : lignes L1 & 70 – arrêt Soleil d’or.
Concert Jean-Paul Pujol, chanson française originale samedi à 18h (participation libre au chapeau)
©jpPujol
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