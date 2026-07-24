CONCERT JEANJASS Montpellier
vendredi 19 février 2027 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
CONCERT JEANJASS
20 Rue de Verdun Montpellier Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19
fin : 2027-02-19
Date(s) :
2027-02-19
Icône du rap belge, JeanJass s’est d’abord imposé aux côtés de Caballero, duo phare qui a marqué toute une génération …
Producteur respecté, il a su imposer sa signature sonore sur la scène francophone, entre finesse technique et authenticité.
Icône du rap belge, JeanJass s’est d’abord imposé aux côtés de Caballero, duo phare qui a marqué toute une génération …
Producteur respecté, il a su imposer sa signature sonore sur la scène francophone, entre finesse technique et authenticité.
Après une Grünt 71 mémorable et une première performance solo triomphale au dernier Grünt Festival, JeanJass continue de tracer sa voie avec assurance.
Le 19 février 2027, il investira le Rockstore pour un concert exceptionnel, reflet d’un parcours singulier et d’un artiste au sommet de son art. .
20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 890 26 01 79
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English : CONCERT JEANJASS
A Belgian rap icon, JeanJass first made his mark alongside Caballero, the groundbreaking duo that left its mark on an entire generation…
A respected producer, he has made his mark on the French-speaking music scene with a sound that blends technical finesse and authenticity.
L’événement CONCERT JEANJASS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER
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