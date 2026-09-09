Concert Jérémie Ternoy – Tourcoing Jazz Festival, Le Fresnoy,, Tourcoing
lundi 12 octobre 2026 · Le Fresnoy, · Tourcoing
Informations pratiques
Concert Jérémie Ternoy – Tourcoing Jazz Festival Lundi 12 octobre, 18h30 Le Fresnoy, Nord
Plein tarif 10 €, 15 – 18 ans 4 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-12T18:30:00+02:00 – 2026-10-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-12T18:30:00+02:00 – 2026-10-12T20:00:00+02:00
Seul sur scène mais avec deux pianos à queue, Jérémie Ternoy déploie et partage la facette hypnotique de sa musique. Dans son espace de jeu, qui est aussi celui du public réparti debout ou en mouvement tout autour de lui, Jérémie Ternoy crée une symétrie visuelle et musicale à découvrir au cœur de l’exposition Panorama 28 !
18h30 : ouverture de l’exposition
19h : visite guidée gratuite de l’exposition
20h : concert Ça commence par la marche
Jérémie Ternoy : piano solo / Alexandre Noclain : sonorisation, spatialisation
Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com/agenda/371-Jeremie-TERNOY-ca-commence-par-la-marche »}]
Jérémie Ternoy déploie et partage la facette hypnotique de sa musique. Dans son espace de jeu, qui est aussi celui du public réparti debout ou en mouvement.
Didier Peron
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