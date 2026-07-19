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Concert Jeyo Hauteville-sur-Mer

jeudi 13 août 2026 · Hauteville-sur-Mer

Concert Jeyo Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
1 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Concert Jeyo

1 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Concert Jeyo (latino festif ) à 20h au restaurant La Mer ô Vent à Hauteville-sur-Mer.   .

1 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 76 41 84 

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English : Concert Jeyo

L’événement Concert Jeyo Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

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