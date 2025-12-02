Concert Jig Time

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03 22:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Quintet de Jazz Traditionnel de la Nouvelle Orléans qui revisite les morceaux connus et méconnus des années 1920 à 1940.

Timber Men Stompers est certainement le groupe vocal du Sud de la France à découvrir ou redécouvrir. Quintet de Jazz Traditionnel de la Nouvelle Orléans qui revisite les morceaux connus et méconnus des années 1920 à 1940, des groupes vocaux tel que Mills Brothers, The Three Keys, The Four Vagabonds, Delta Rhythm Boys, The Five Spirits of Rythm, …etc.

Les membres du Groupe ont eu la chance de tourner dans de nombreux pays du monde (New Orleans, Louisiana, Québec, Allemagne, Italie, Portugal, Hollande, Espagne, Suisse…etc.) mais aussi des festivals Jazz en France et ont joué dans beaucoup de Festivals de danses Swing à travers le monde (LindyHop, Balboa, Blues). En 2018 ils ont joué 110 concerts en 3 mois ½ en contrat exclusif avec un des plus prestigieux Jazz Club de Shanghaï en Chine. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

English :

Traditional New Orleans jazz quintet revisiting well-known and little-known tunes from the 1920s to the 1940s.

L’événement Concert Jig Time Wintzenheim a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de Colmar