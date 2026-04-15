Jardin à perte de vues, Lycee Pflixbourg, Wintzenheim

Jardin à perte de vues 5 – 7 juin Lycee Pflixbourg Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Jardin à perte de vues

Pendant 3 jours, venez découvrir un lieu de nature et d’apprentissage, entretenu et animé par étudiants en aménagements paysagers : une invitation à observer, explorer et en prendre plein les yeux.

Les étudiants vous proposent un parcours original intitulé « Jardin à perte de vues », conçu pour éveiller la curiosité et le regard à travers différents espaces du parc.

Au programme de votre visite :

• Une déambulation libre dans le parc à l’aide d’un flyer avec plan distribué à l’entrée

• Un parcours ludique avec questionnaire pour découvrir le site autrement

• Un mot mystère à reconstituer pour les enfants à la fin du parcours

• La découverte de l’arboretum du lycée,

• Des activités imaginées par les étudiants, adaptées aux petits comme aux grands

La visite est culturelle, pédagogique et familiale, accessible à tou.te.s curieux de nature, de paysage et de jardin.

Venez profiter d’un moment de découverte, de jeu et d’émerveillement au cœur d’un parc où regarder devient une expérience.

Une belle occasion de découvrir le Lycée du Pflixbourg et le travail des étudiants, tout en explorant un jardin… à perte de vues.

Lycee Pflixbourg 68920 Wintzenheim 2 lieu-dit Saint-Gilles Wintzenheim Haut-Rhin Grand Est 0607572043 https://rouffach-wintzenheim.educagri.fr/lycee-du-pflixbourg Le lycée du Pflixbourg est un lycée d’enseignement général et technologique agricole. Il dispense des formations dans plusieurs domaines de compétence :

Agro-alimentaire

Aménagement paysager

Gestion des milieux naturels et de la faune

Horticulture

Laboratoire Train TER Colmar- Metzeral

Bus Trace Ligne B direction Saint-Gilles

Voiture: parking

Jardin à perte de vues

©cheriftoumi