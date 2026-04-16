Festival Châteaux & Légendes Wintzenheim

Wintzenheim

Festival Châteaux & Légendes

Route des Cinq Chateaux Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Vivez une expérience unique grâce à des spectacles et animations fantastiques et médiévaux.

Le festival Châteaux & Légendes , porté par la Collectivité européenne d’Alsace, invite à découvrir les châteaux forts alsaciens à travers le prisme du fantastique, en mêlant patrimoine, imaginaire et pratique artistique.

L’Alsace, terre de châteaux par excellence, abrite une centaine d’édifices médiévaux, sources inépuisables de contes, de mythes et de légendes.

Sous la houlette de John Howe, concepteur artistique de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le festival propose de réenchanter ces sites en y faisant dialoguer les imaginaires médiévaux et contemporains.

L’édition 2026, intitulée Le Chant des Pierres , mettra à l’honneur les créatures de la terre (géants de pierre, kobold, nains, gnomes…), en écho à la richesse géologique du Rhin supérieur.

Le château du Hohlandsbourg se transformera, le temps d’une journée, en un théâtre vivant mêlant spectacles pour petits et grands, ateliers de pratique artistique, musique, saynètes de combats plongez dans l’univers médiéval des châteaux et laissez-vous porter par le Chant des Pierres !

1. Animations en continu

L’École de maquillage Candice Mack propose un stand de maquillage artistique pour petits et grands. Couleurs, fantaisie et savoir-faire professionnel sont au rendez-vous, avec des produits sûrs et adaptés à la peau, pour une expérience ludique en toute sécurité.

Avec Lames d’en Temps, plongez dans l’ambiance d’un campement médiéval combats, vie de camp, démonstrations et ateliers tout au long de la journée. Entre armes et armures, jeux anciens et machines de siège, petits et grands découvrent, testent et participent aux animations proposées par les membres de l’association.

Stone Art, sculpteur professionnel, façonne la pierre en direct gestes, outils et savoir-faire se dévoilent au fil de la journée, sur grès rouge ou blanc. Un atelier de gravure sur pierre est également proposé, avec une création à emporter.

Un atelier cartographique avec Les Mondes de Lundazepa qui dit quête épique dit carte au trésor pour guider à travers forêts, labyrinthes et villages secrets. Cet atelier créatif propose de devenir aventurier-cartographe et de fabriquer l’artefact indispensable à toute aventure. (À partir de 8 ans, dans la limite des places disponibles.)

2. Spectacles

• 11h et 15h Spectacle Les folles noces de Biergottsaubersheim de la Caravane des illuminés avertis

• 13h30 et 16h30 Concert Erdmannele Le Chant des Nains sous la Montagne par La Compagnie des Regains KALAMUS

• 13h et 16h Saynètes de combats par Lames d’en Temps

Informations sur www.chateau-hohlandsbourg.com .

Route des Cinq Chateaux Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 10 20 info@chateau-hohlandsbourg.com

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English :

Enjoy a unique experience with fantastic medieval shows and entertainment.

L’événement Festival Châteaux & Légendes Wintzenheim a été mis à jour le 2026-04-16 par Château du Hohlandsbourg