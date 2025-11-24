Fête de la Musique à Wintzenheim

Wintzenheim

Tarif : – – EUR

Dimanche 2026-06-21 19:30:00

2026-06-21 23:59:00

2026-06-21

Une soirée pleine de diversité 19h30-20h30 Harmonie Municipale 21h-00h les Ballastes

La Fête de la musique à Wintzenheim vous propose une belle soirée de musique et de concerts, le 21 juin prochain. Vous pourrez apprécier les concerts en plein air et découvrir des artistes et des talents de la région, dans tous les styles musicaux. Une soirée pleine de diversité !

Petite restauration sur place 0 .

Rue Clémenceau Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 93 mairie@mairie-wintzenheim.fr

English :

An evening full of diversity: 7.30-8.30pm: Harmonie Municipale 9pm-00am: les Ballastes

