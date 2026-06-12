Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim

Ne manquez pas l’Evènement MARKET FEST POKEMON & TCG – WINTZENHEIM 2026 le dimanche 5 Juillet 2026…

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Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion de la carte à collectionner…

Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…

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Un espace sera dédié à la bourse d’échanges TCG (Trading Card Game) entre particuliers…

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Horaires : 9h – 17h

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Halle des Fêtes

Rue Clémenceau

68920 WINTZENHEIM.

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BUFFET – BUVETTE

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BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros

GRATUIT pour les -10 ans et PMR

Votre billet vous donne accès au Marché Historique et Toutes collections

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Organisation : Tandem Events France.

Renseignements :

brocland.cie@gmail.com

Infoline : 06 68 31 79 05

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*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***

Demande via formulaire :

mail

Contact Nathalie :

commercial.tandem.events@gmail.com

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Merci de partager l’évènement :

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Bon Salon à Tous