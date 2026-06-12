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Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim

Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim

Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Halle des fêtes

Adresse : rue clémenceau

Ville : 68920 Wintzenheim

Département : Haut Rhin

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00

Heure de fin : 17:00

Tarif : 3€

Ne manquez pas l’Evènement MARKET FEST POKEMON & TCG – WINTZENHEIM 2026 le dimanche 5 Juillet 2026…
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Durant cette journée, ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m², dont l’objectif est de vendre, d’échanger ou de partager leur passion de la carte à collectionner…
Ce sera l’occasion parfaite de partager, compléter votre collection et rencontrer d’autres passionnés dans un espace dédié aux cartes : Pokémon – Dragon Ball – One Piece – Lorcana – Yu Gi Oh – Magic – Altered – Etc…
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Un espace sera dédié à la bourse d’échanges TCG (Trading Card Game) entre particuliers…
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Horaires : 9h – 17h
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Halle des Fêtes
Rue Clémenceau
68920 WINTZENHEIM.
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BUFFET – BUVETTE
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BILLETTERIE SUR PLACE : 3 €uros
GRATUIT pour les -10 ans et PMR
Votre billet vous donne accès au Marché Historique et Toutes collections
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Organisation : Tandem Events France.
Renseignements :
brocland.cie@gmail.com
Infoline : 06 68 31 79 05
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*** INSCRIPTION EXPOSANTS ***
Demande via formulaire :
mail
Contact Nathalie :
commercial.tandem.events@gmail.com
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Merci de partager l’évènement :

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Bon Salon à Tous

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