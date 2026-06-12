Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim
Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim dimanche 5 juillet 2026.
Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim Dimanche 5 juillet, 09h00
Ne manquez pas l’Evènement MARKET FEST POKEMON & TCG WINTZENHEIM le 5/07/2026… ce salon rassemble de nombreux exposants de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m²
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00
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Halle des fêtes rue Clémenceau 68920 Wintzenheim Wintzenheim
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