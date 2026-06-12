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Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim

Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim

Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Halle des fêtes

Adresse : rue Clémenceau 68920 Wintzenheim

Ville : Wintzenheim

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Market Fest Pokémon & TCG Halle des fêtes Wintzenheim Dimanche 5 juillet, 09h00

Ne manquez pas l’Evènement MARKET FEST POKEMON & TCG WINTZENHEIM le 5/07/2026… ce salon rassemble de nombreux exposants de toute la région et des régions limitrophes sur une surface de 800 m²

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-05T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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Halle des fêtes rue Clémenceau 68920 Wintzenheim Wintzenheim


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