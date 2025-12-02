Concert Les Marie-Claire

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01 22:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Les Marie-Claire vous replongent dans l’âge d’or du swing, par la reprise des plus belles chansons française et anglo-américaines des années 40, grâce à leurs voix exceptionnelles.

Bienvenue dans l’univers des Marie-Claire, un trio vocal belge professionnel, composé de trois artistes passionnées issues du chant, du théâtre et de la danse. Ensemble, elles vous replongent dans l’âge d’or du swing, par la reprise des plus belles chansons française et anglo-américaines des années 40, grâce à leurs voix exceptionnelles, avec un mélange unique de joie de vivre, d’authenticité, et de spontanéité. .

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17 arthuss@mairie-wintzenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marie-Claires take you back to the golden age of swing, covering the finest French and Anglo-American songs of the ’40s with their exceptional voices.

L’événement Concert Les Marie-Claire Wintzenheim a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de tourisme de Colmar