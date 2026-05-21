Wintzenheim

Fête de la Musique à Logelbach

Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 19:30:00

fin : 2026-06-21 23:59:00

Date(s) :

2026-06-21

Une soirée pleine de diversité !

19h30-20h30 Groupe folklorique portugais Coraçao do Minho

21h-00h KC et Fred

La Fête de la musique à Wintzenheim vous propose une belle soirée de musique et de concerts, le 21 juin prochain. Vous pourrez apprécier les concerts en plein air et découvrir des artistes et des talents de la région, dans tous les styles musicaux. Une soirée pleine de diversité !

Petite restauration sur place

19h30-20h30 Groupe folklorique portugais Coraçao do Minho

21h-00h KC et Fred 0 .

Wintzenheim 68124 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 27 94 93 mairie@mairie-wintzenheim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening full of diversity!

7.30-8.30pm: Portuguese folk group Coraçao do Minho

9pm-00am: KC and Fred

L’événement Fête de la Musique à Logelbach Wintzenheim a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme de Colmar