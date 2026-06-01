Contes pour enfants, Parc Kiener la Forge, Wintzenheim

Contes pour enfants 6 et 7 juin Parc Kiener la Forge Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:45:00+02:00 – 2026-06-06T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Les conteuses des Amis de la Bibliothèque de Colmar conteront le samedi 6 juin à 14h45 et à 15h30 sous la tonnelle fermée où les mots en ribambelle amèneront les enfants à partir de 3 ans et leurs parents dans des histoires à écouter, mais aussi à voir dans leur imaginaire, en duo et pour une durée de 30 minutes.

Contes pour adultes de M. Gérard Leser le dimanche à 15h (durée 1 heure) : venez écouter un conte itinérant en faisant le tour du Parc.

Parc Kiener la Forge Rue principale La Forge 68920 Wintzenheim Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est 03 89 27 94 94 https://www.ville-wintzenheim.fr/ Parc historique créé en 1865, par Auguste-Napoléon Baumann, il est doté d’espèces arboricoles variées ; sequoia, cèdres, chênes rouges, représentatives de la palette végétale de l’époque. Ce parc n’a jamais était modifié depuis sa création. Station SNCF à La Forge, parking dans le parc

Contes pour enfants. Les conteuses des Amis de la Bibliothèque de Colmar conteront le samedi 6 juin à 14h45 et à 15h30 sous la tonnelle fermée où les mots en ribambelle amèneront les enfants à partir…

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