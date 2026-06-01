Expositions – Parc Kiener à Wintzenheim, Parc Kiener la Forge, Wintzenheim

Expositions – Parc Kiener à Wintzenheim 6 et 7 juin Parc Kiener la Forge Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Expositions présentées par la ligue de protection des oiseaux (M. Ritte), par un atelier photo, de photographies d’affût et de la faune (MM. Guillemain et Schaffhauser), d’une exposition sur le château et le parc Kiener (Mme Bitschene), par un atelier « Les yeux d’enfants » (Mesdames Weiss et Freudenreich), association la Fourmillière.

Et une quinzaine d’exposants (buvette, bijoux, aquarelles, confitures et sirops, bougies, vannerie, produits de la ferme, plantes et fleurs, tableaux, créations textiles, miels et dérivés, baumes et huiles…)

Parc Kiener la Forge Rue principale La Forge 68920 Wintzenheim Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est 03 89 27 94 94 https://www.ville-wintzenheim.fr/ Parc historique créé en 1865, par Auguste-Napoléon Baumann, il est doté d’espèces arboricoles variées ; sequoia, cèdres, chênes rouges, représentatives de la palette végétale de l’époque. Ce parc n’a jamais était modifié depuis sa création. Station SNCF à La Forge, parking dans le parc

Expositions présentées par la ligue de protection des oiseaux (M. Ritte), par un atelier photo, de photographies d’affût et de la faune (MM. Guillemain et Schaffhauser), d’une exposition sur le et le…

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