Concert Johanna Saint-Pierre Sunset Sunside Paris

Informations pratiques

Johanna Saint-Pierre joue au Sunset! Ne manquez pas cette chanteuse pianiste découverte par le producteur de Gregory Porter, Brian Bacchus. Celle-ci sera accompagnée par des musiciens exceptionnels. Auteure compositrice elle vous présentera ses chansons et vous fera découvrir son univers à l’occasion de la sortie de son album So Woman Deluxe réalisé par Nicolas Bulostin. Réservez votre soirée du mercredi 23 septembre à 20h30 pour vous laisser aller au rythme Jazz soul de ses titres qui vous feront groover et chanter.

Line up Chant Piano & Rhodes Johanna Saint-Pierre

Guitare Electrique & Chant Isaac L Vita

Synthetizeur Piano & Rhodes Rémi amblard

Basse électrique Valneze Tala

Batterie Marvel Cédric Pitt

Johanna Saint-Pierre sort régulièrement des Albums et EPs entre Paris, New-York et Londres dans un style Soul, Funk, Jazz, R&B et electro. Elle a reçu un Award Amériacin par l’ ISSA (association des auteurs compositeurs interprètes américains ) pour son Album Just Me réalisé par Nicolas Bulostin dans la catégorie artiste féminine meilleur album international. Cette française et parisienne élègante et discrète à la fois a réussit en chantant en français et en anglais à se faire une place à l’internationale grâce à son talent de musicienne. Sa voix envoutante au timbre délicat, sa musicalité, son univers de songwriter (auteure compositrice) qui lui colle à la peau a su attirer les producteurs et musiciens prestigieux depuis de nombreuses années ce qui lui vaut d’être désormais remarqué par les clubs de jazz renommés, les radios, les chroniqueurs et les DJs de qualités ou encore les télévisions spécialisées en musiques.

Récemment Johanna a joué au New Morning avec son groupe mais aussi avec le saxophoniste flûtiste américain Jay Rodriguez Sierra comme invité spécial venu tout droit de New-York. Jay a co réalisé, co composé, joué et chanté plusieurs titres sur les disques de Johanna, dont les fameux titres, Tear Drops et Stuck in a Dream sur l’album So Woman.

Johanna est membre du Choeur Gospel de Paris et accompagne des prestigieux chanteurs comme Pharell williams. Elle a participé au lancement du disque Héritage Goldman (Pias) pour des vidéos et des émissions de TV Live pour M6. Très jeune elle a été membre du groupe de Pop Rock Laplace. Elle a joué avec eux en tant que choriste et synthé, pour la Première Partie des Rolling Stones à l’Olympia ainsi qu’une tournée avec les Simple Mind pour les Première Partie aussi.

Johanna est dans son élèment sur scène. Allez découvrir son répertoire sur les plateformes ou en CDs et vous allez découvrir des chansons inédites poétiques et très bien réalisés à la fois. Notamment les deux EPs qu’elle a enregistré à New-York et produits par Brian Bacchus, le producteur de Gregory Porter et celui qui a signé Norah Jones pour Blue Note et co réalisé Come Away with me. Brian a fait participé des grands musiciens New-Yorkais comme Louis Cato (Late Show de Stephen Colbert) sur les Deux Eps. Johanna et Louis ont un duo ensemble gospel blues Come to my world vraiment poignant et ils sont accompagnés par le pianiste français Rémi Amblard et par Louis lui même à la basse et à la batterie. Le pianiste de jazz d’un rare talent, auteur compositeur et arrangeur Rémi Amblard co réalise co compose et joue avec Johanna sur scène régulièrement.

Johanna a la chance d’être accompagnée par Marvel Cédric Pitt et Valneze Tala batteur et bassiste franco camerounais depuis une dizaine d’année et depuis peu Isaac L Vitaa, un jeune chanteur franco congolais, guitariste et réalisateur de talent spécialisé dans le R&B les a rejoint dans le groupe. Ne manquez pas le groupe car vous allez ressortir dynamisés et transportés par leur deux sets au Sunset Sunside qui vont être exceptionnels.

Johanna Saint-Pierre joue au Sunset! Ne manquez pas cette chanteuse pianiste jazz soul découverte par le producteur de Gregory Porter, Brian Bacchus. Accompagnée par des musiciens exceptionnels!

Le mercredi 23 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Etudiants 15 euros et adhérents 20 euros : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T20:30:00+02:00_2026-09-23T23:00:00+02:00

Sunset Sunside 60 Rue des Lombards 75001 Paris

http://johannasaintpierre.com https://www.facebook.com/josaintpierremusic https://www.facebook.com/josaintpierremusic



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