Concert John Dowland, Ensemble Jupiter L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Concert John Dowland, Ensemble Jupiter

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-23 20:00:00

fin : 2026-09-23 21:30:00

Date(s) :

2026-09-23

Aimez-vous John Dowland ? S’accompagnant de son luth, le musicien britannique bouleversait les cours européennes par son chant tendre et mélancolique. Pour le 400ème anniversaire de la mort du compositeur élisabéthain, l’Ensemble Jupiter promet de nous frapper en plein cœur, au travers de ses poignantes Songs qui subliment toutes les nuances du désarroi amoureux. Sous la devise Semper Dowland, semper dolens , les Lachrimæ sont également d’admirables larmes instrumentales, dont la poésie et le raffinement saisissent et consolent de tous les chagrins. Le luthiste Thomas Dunford et son Ensemble Jupiter qui réunit les meilleurs solistes de la nouvelle génération baroque excellent dans ce répertoire admirable.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Do you like John Dowland? Accompanying himself on the lute, this British musician captivated European courts with his tender and melancholic singing. To mark the 400th anniversary of the death of the Elizabethan composer, the Ensemble Jupiter promises to strike a chord deep in our hearts with his poignant songs, which capture every nuance of the heartbreak of love. Under the motto “Semper Dowland, semper dolens,” the *Lachrimae* are also admirable instrumental tears, whose poetry and refinement capture and console us in all our sorrows. Lutenist Thomas Dunford and his Ensemble Jupiter—which brings together the finest soloists of the new Baroque generation—excel in this remarkable repertoire.

L’événement Concert John Dowland, Ensemble Jupiter Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ