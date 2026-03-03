Concert Jonathan Dassin chante Joe Dassin Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Concert Jonathan Dassin chante Joe Dassin

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Dimanche 2027-02-07 16:00:00

2027-02-07

2027-02-07

Qui de plus légitime que Jonathan Dassin pour à nouveau faire vivre sur scène les grandes chansons de Joe Dassin Moi, j’avais le soleil… Jour et nuit dans les yeux d’Émilie… Je réchauffais ma vie à son sourire… .

45 ans plus tard ce morceau emblématique de Jo Dassin touche à nouveau toutes les générations jusqu’à devenir l’hymne de la coupe du monde de rugby en 2023. On découvre ou on redécouvre son immense répertoire de chansons populaires qui n’ont pas pris une ride. L’été indien, les Champs-Élysées, et si tu n’existais pas, l’Amérique… Jonathan a hérité de son père la passion de la musique, à 13 ans déjà il composait ses premières chansons au piano, après Éponyme son premier opus, un deuxième album est en préparation.

Venez vibrer, chanter, découvrir ou redécouvrir la galaxie Dassin !Tout public

.

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Who better than Jonathan Dassin to bring back to life Joe Dassin’s great songs Moi, j’avais le soleil? Day and night in Émilie’s eyes? I warmed my life with her smile?

45 years later, this emblematic song by Jo Dassin is once again touching all generations, becoming the anthem of the Rugby World Cup in 2023. We discover or rediscover his immense repertoire of popular songs that haven’t aged a day. L’été indien, les Champs-Élysées, et si tu n’existais pas, l’Amérique? Jonathan inherited his passion for music from his father, and by the age of 13 he was already composing his first songs on the piano. After Éponyme , his first opus, a second album is in preparation.

Come and sing along, discover or rediscover the Dassin galaxy!

