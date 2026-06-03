Flers

Concert Joyeux Bordel (chansons festives)

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Retrouve des textes, relatant avec une petite touche humoristique, le quotidien de chacun, appuyés par des mélodies de cuivres entêtantes sur une rythmique qui vous fera sortir les mains de vos poches. .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75 accueil@flerstourisme.fr

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English : Concert Joyeux Bordel (chansons festives)

L’événement Concert Joyeux Bordel (chansons festives) Flers a été mis à jour le 2026-06-03 par Flers agglo