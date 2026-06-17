Concert Juliana Steinbach Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement
Concert Juliana Steinbach Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement dimanche 4 octobre 2026.
Marseille 1er Arrondissement
Concert Juliana Steinbach
Dimanche 4 octobre 2026 de 11h à 12h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:00:00
fin : 2026-10-04 12:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Pour ouvrir la saison Beethoven , Juliana Steinbach nous apporte sa chaleureuse sonorité brésilienne.
Pour ouvrir la saison Beethoven , Juliana Steinbach nous apporte sa chaleureuse sonorité brésilienne.
De sa ville natale, João Pessoa, là où le soleil des deux Amériques se lève en premier, elle a gardé luminosité et fraîcheur dans son jeu comme dans sa personnalité.
Elle a étudié en France avec Jacques Rouvier, Nicolas Angelich et a entamé une relation d’amitié musicale avec Nelson Freire.
Juliana Steinbach creuse un aspect essentiel de la personnalité de Beethoven autour de do mineur, sa tonalité la plus intime.
Des petites variations non publiées, mais jouées par les plus grands, à l’ultime chant cosmique de l’Opus 111, en passant par la virtuose Waldstein , un voyage avec le grand Beethoven.
Programme
Beethoven
32 Variations en do mineur
Sonate n° 21 en do majeur op. 53 Waldstein
Sonate n° 32 en do mineur op. 111 .
Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 90 54 85 contacts@marseilleconcerts.com
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English :
To kick off the Beethoven Season, Juliana Steinbach brings us her warm Brazilian sound.
L’événement Concert Juliana Steinbach Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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