Concert Julien Clerc Une Vie Chartres

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 40 – 40 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2027-10-01

L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès septembre 2027 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

Julien Clerc, c’est plus de 50 ans de tubes, une voix unique et une carrière hors normes ! Révélé en 1968 avec La Cavalerie, il enchaîne rapidement les succès Ce n’est rien, Si on chantait, Ma préférence… Son style inimitable, entre variété et pop, séduit toutes les générations.

A partir de l’automne 2027, Julien Clerc fera son grand retour sur scène et continuera de chanter l’amour et la vie avec une élégance intemporelle dans les Zéniths de France.

C’était d’ailleurs il y a 40 ans, que Julien Clerc était le premier artiste à jouer au Palais Omnisports de Bercy. Il y fêtera ses 80 ans le 9 octobre 2027. 40 .

The icon of French chanson, Julien Clerc, is back on the road in France for another exceptional tour starting in September 2027! With his cult repertoire and captivating energy, the artist promises an unforgettable return!

Die Ikone des französischen Chansons, Julien Clerc, geht ab September 2027 wieder auf eine außergewöhnliche Tournee durch Frankreich! Mit seinem kultigen Repertoire und seiner fesselnden Energie verspricht der Künstler eine unvergessliche Rückkehr!

L’icona della chanson francese, Julien Clerc, torna in Francia per un’altra eccezionale tournée a partire da settembre 2027! Con il suo repertorio di culto e la sua energia accattivante, l’artista promette un ritorno indimenticabile!

El icono de la chanson francesa, Julien Clerc, vuelve a la carretera en Francia para otra gira excepcional a partir de septiembre de 2027 Con su repertorio de culto y su energía cautivadora, ¡el artista promete un regreso inolvidable!

