Concert Julien Clerc, Une vie Rue Pablo Picasso Montluçon

Concert Julien Clerc, Une vie

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon Allier

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27

2026-09-27

L’icône de la chanson française, Julien Clerc, repart sur les routes de France pour une nouvelle tournée exceptionnelle dès février 2026 ! Avec son répertoire culte et son énergie captivante, l’artiste promet un retour inoubliable !

Rue Pablo Picasso Centre Athanor Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

English :

The icon of French chanson, Julien Clerc, is back on the road in France for another exceptional tour, starting in February 2026! With his cult repertoire and captivating energy, the artist promises an unforgettable return!

