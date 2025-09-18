Concert Julien LIEB REPORTE Mutzig

Informations pratiques

Mutzig

Concert Julien LIEB REPORTE

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Après avoir atteint la finale de la Star Academy en 2023, suivi de leur tournée à guichets fermés, c’est cette fois-ci en solo que revient Julien Lieb. Longtemps, sa force de résilience a été son plus précieux refuge. À chaque épreuve, il a trouvé dans la musique un soutien indéfectible, une échappatoire capable de soulager ses blessures et de lui redonner l’élan pour continuer d’avancer. Prêtant attention au détail de chaque son et chaque syllabe issus de sa plume, son exigence permet de proposer à son public un univers touchant, sincère, et travaillé.

Aujourd’hui, sa voix porte son histoire.

Fort du succès de ses singles Le Jeu et Autrement, Julien Lieb dévoilera son tout premier album, Naufragé, disponible depuis le 26 septembre 2025.

Retrouvez Julien Lieb en tournée dans toute la France avec son Naufragés Tour .

COMMUNIQUÉ REPORT DU CONCERT DE JULIEN LIEB A MUTZIG

Pour des raisons de planning liées aux répétitions de Danse avec les Stars, le concert de Julien Lieb initialement prévu le jeudi 5 février 2026 au Dôme de Mutzig est reporté au vendredi 2 octobre 2026.

L’ensemble des billets resteront valables pour la nouvelle date; vous n’aurez aucune démarche à effectuer.

En cas d’indisponibilité, vous pourrez demander le remboursement de vos billets auprès du point de vente où vous avez effectué votre achat avant le 5 mai 2026.

Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée et espérons vous voir nombreux et nombreuses lors de cette nouvelle date.

Merci de votre compréhension,

Les équipes de Julien Lieb et Play Two Live .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 commercialisation@ot-molsheim-mutzig.com

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English :

L’événement Concert Julien LIEB REPORTE Mutzig a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig