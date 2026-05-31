concert : Jwles, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

concert : Jwles Samedi 28 novembre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

20€ – Billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T22:30:00+01:00

A Gauche de la Lune et Core présentent :

Français ayant grandi aux États-Unis et aujourd’hui basé en région parisienne, les voyages de Jwles — d’Atlanta à la Russie en passant par l’Égypte — ont nourri son style. Repéré par des artistes de pointe dans leurs scènes nichées, il collabore avec Shawny Binladen, Skrilla, Slimesito et Sideshow, illustrant l’étendue de ses connexions dans l’underground du rap américain.

En France, il travaille depuis plusieurs années avec les producteurs Blasé et Mad Rey. Son univers se situe aussi entre électro et hip-hop, soutenu par Brodinski et Pedro Winter de Ed Banger Records. Avec un pied dans la mode et l’art, il évolue aux côtés d’artistes comme Shadrinsky et Chito, apparaît dans l’écosystème de Supreme et a notamment fait un premier défilé pour Prototypes.

Sa dernière sortie, Bijoux et sa version étendue Bijoux de Luxe, prolonge cette vision artistique hybride.

Billetterie : https://agauchedelalune.tickandyou.com/home/2876-jwles.html

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/home/2876-jwles.html »}] [{« link »: « https://agauchedelalune.tickandyou.com/home/2876-jwles.html »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Jwles, c’est une trajectoire singulière entre rap, mode et culture visuelle, révélant la richesse et l’étendue de sa vision artistique mondialisée et imprévisible.

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