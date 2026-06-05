Vitry-le-François

Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

20h30.Tout public

Grande soirée musicale. .

Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est

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English : Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast

L’événement Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne