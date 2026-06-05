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Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast Vitry-le-François

Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast Vitry-le-François vendredi 5 juin 2026.

Adresse : Place d'Armes

Ville : 51300 Vitry-le-François

Département : Marne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Entrée libre

Vitry-le-François

Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast

Place d’Armes Vitry-le-François Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

20h30.Tout public
Grande soirée musicale.   .

Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est  

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English : Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast

L’événement Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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