Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast Vitry-le-François
Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast Vitry-le-François vendredi 5 juin 2026.
Vitry-le-François
Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast
Place d’Armes Vitry-le-François Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 20:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
20h30.Tout public
Grande soirée musicale. .
Place d’Armes Vitry-le-François 51300 Marne Grand Est
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English : Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast
L’événement Concert Kamini Amine Moussier Tombola DJ Mast Vitry-le-François a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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